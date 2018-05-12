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Biz kızımla tatildeyiz

Ünlü şarkıcı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile birlikte ABD tatiline çıktı.

Hürriyet Haber
12.05.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:
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Biz kızımla tatildeyizNext

Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı'nın tatil keyfi. Anne- kız birlikte ABD tatiline çıktı. New York'a giden Nilüfer ile Ayşe Nazlı, müze ziyaretleri başta olmak üzere gittikleri yerde çekilen pozlarını da sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. İşte kendi paylaşımlarıyla anne- kızın tatil keyfinden kareler.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: Nilüfer Yumlu , Ayşe Nazlı Yumlu

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