Biz kızımla tatildeyiz

Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı'nın tatil keyfi. Anne- kız birlikte ABD tatiline çıktı. New York'a giden Nilüfer ile Ayşe Nazlı, müze ziyaretleri başta olmak üzere gittikleri yerde çekilen pozlarını da sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. İşte kendi paylaşımlarıyla anne- kızın tatil keyfinden kareler.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.