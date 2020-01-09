Biz Böyleyiz'in galasına ünlü akını

Yapımcı Şükrü Avşar’a destek için galaya geldiğini söyleyen Hülya Avşar, “Sizi de bir filmde görebilir miyiz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Teklif gelmiyor. Ayrıca sinemada bir hikaye sorunu var. Ülkemizde genelde komedi filmleri yapılıyor, bana göre bir senaryo yok.”