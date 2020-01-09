Biz Böyleyiz'in galasına ünlü akını

Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Boran Kuzum’un rol aldığı “Biz Böyleyiz” yarın vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam yapıldı, gece sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.
Yapımını Avşar Film’in üstlendiği, hikayesini Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu’nun oturduğu “Biz Böyleyiz” filmi, seyirciyle yarın buluşuyor.
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Ellerinde büyüdükleri Nezihe’nin rahatsızlandığı haberini alınca İzmir’e doğru yola çıkan bir grup yazlık arkadaşının öyküsünü anlatan “Biz Böyleyiz”in galası, önceki akşam Uniq İstanbul’da yapıldı.
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Geceye çok sayıda ünlü isim katıldı. Filmi izlemeye gelenler arasında Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Gupse Özay, Keremcem, Nilperi Şahinkaya, Selma Ergeç ve Sezin Akbaşoğulları da vardı.
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Aras Bulut İynemli galaya sevgilisi Bige Önal’la katıldı. Yeni yıla Paris’te girdiklerini söyleyen İynemli, evlilik sorularını “Şu an için evlilik düşünmüyoruz” diye yanıtladı.
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Yapımcı Şükrü Avşar’a destek için galaya geldiğini söyleyen Hülya Avşar, “Sizi de bir filmde görebilir miyiz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Teklif gelmiyor. Ayrıca sinemada bir hikaye sorunu var. Ülkemizde genelde komedi filmleri yapılıyor, bana göre bir senaryo yok.”
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Gupse Özay ile Barış Arduç da gecedeydi. Arduç, “Yeni yılda evlilik olur mu?” sorusuna “Her şey yolunda gidiyor, eğer evlilik durumu olursa sizinle seve seve paylaşırız” yanıtını verdi.
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Gupse Özay, “Eltilerin Savaşı” filmindeki rol arkadaşı Merve Dizdar’la objektife poz verdi.
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Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, dekolteli kıyafetleriyle gecenin dikkat çeken isimleriydi.
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Şebnem Bozoklu gecede derin dekolteli ceket giydi.
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Berrak Tüzünataç iddialı kıyafet seçimi ile tüm bakışları üzerinde topladı.
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Özge Özpirinçci gala gecesinde mini şort tercih etti.