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ÇalÄ±ÅŸmasak bile böyle yaÅŸardÄ±k!

Gecekondu mahalleleri, yoksul geÃ§en Ã§ocukluk gÃ¼nleri ve sonra Ã§Ä±kÄ±p gelen ÅŸÃ¶hret, servet. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir kenara koyun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼lerin hepsinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bÃ¶yle deÄŸil. BazÄ±larÄ± gerÃ§ekten de Ã¶ylesine zengin ailelerde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§mÄ±ÅŸlar ki aslÄ±nda hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan da yaÅŸayabilirler.

HÃ¼rriyet Haber
30.07.2019 - 14:50 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ã‡alÄ±ÅŸmasak bile bÃ¶yle yaÅŸardÄ±kNext

Yani "aÄŸÄ±zlarÄ±nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ kaÅŸÄ±kla" doÄŸmuÅŸlar.Â

Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, zengin ailelerin Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya gelen ilerleyen yÄ±llarda da kendi servetlerini yapan Ã¼nlÃ¼leri.

BACKGRID USA

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