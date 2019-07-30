Gecekondu mahalleleri, yoksul geÃ§en Ã§ocukluk gÃ¼nleri ve sonra Ã§Ä±kÄ±p gelen ÅŸÃ¶hret, servet. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir kenara koyun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼lerin hepsinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bÃ¶yle deÄŸil. BazÄ±larÄ± gerÃ§ekten de Ã¶ylesine zengin ailelerde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§mÄ±ÅŸlar ki aslÄ±nda hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan da yaÅŸayabilirler.
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