Bitmeyen Sevda'mÄ±z vardÄ± bir zamanlar

Â Bir zamanlar TV kanallarÄ± bu kadar Ã§ok sayÄ±da deÄŸildi. Hatta bir dÃ¶nem TV yayÄ±nlarÄ± sadece belli saatler arasÄ±nda yapÄ±lÄ±yordu. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde sinema insanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eÄŸlence kaynaÄŸÄ±ydÄ±.
GÃ¼ndÃ¼z matineleri akÅŸam seanslarÄ±, yazlÄ±k sinemalar derken halk akÄ±n akÄ±n sinema salonlarÄ±nÄ± doldururdu. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde Ã§ekilen unutulmaz filmlerin afiÅŸleri de en az yapÄ±mlarÄ±n kendisi kadar ilgi Ã§ekerdi. BirÃ§ok evin duvarlarÄ±nÄ± sÃ¼sleyen bu arÅŸivler aynÄ± zamanda bir dÃ¶nemin sinema anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n simgesi gibi.
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