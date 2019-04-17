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Bitmeyen Sevda'mÄ±z vardÄ± bir zamanlar

Â Bir zamanlar TV kanallarÄ± bu kadar Ã§ok sayÄ±da deÄŸildi. Hatta bir dÃ¶nem TV yayÄ±nlarÄ± sadece belli saatler arasÄ±nda yapÄ±lÄ±yordu. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde sinema insanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eÄŸlence kaynaÄŸÄ±ydÄ±.

DEPO PHOTOSÂ 

HÃ¼rriyet Haber
17.04.2019 - 15:43 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bitmeyen SevdamÄ±z vardÄ± bir zamanlarNext

GÃ¼ndÃ¼z matineleri akÅŸam seanslarÄ±, yazlÄ±k sinemalar derken halk akÄ±n akÄ±n sinema salonlarÄ±nÄ± doldururdu. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde Ã§ekilen unutulmaz filmlerin afiÅŸleri de en az yapÄ±mlarÄ±n kendisi kadar ilgi Ã§ekerdi. BirÃ§ok evin duvarlarÄ±nÄ± sÃ¼sleyen bu arÅŸivler aynÄ± zamanda bir dÃ¶nemin sinema anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n simgesi gibi.

DEPO PHOTOSÂ

Etiketler: TÃ¼rk SinemasÄ± , yeÅŸilÃ§am , yerli film afiÅŸleri

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