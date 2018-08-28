Bitmeyen kutlama

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Lionel Richie'nin küçük kızı Sofia 20 yaşına girdi. Bir süredir Kardashian/ Jenner ailesinin eski damadı Scott Disick ile aşk yaşayan Richie, babasından gördüğü tepkiye rağmen birlikteliğini bitirmedi.
Richie, son olarak yine Meksika'da görüntülendi. Genç kadın neredeyse bir haftadır hem sevgilisi Disick hem de arkadaşlarıyla 20'inci doğum gününü kutluyor. İşte Sofia Richie'nin yeri yaş kutlamasından objektiflere yansıyanlar.
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