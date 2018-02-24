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    Haberler >Dünya>Bisikletten düştükten 8 gün sonra hayatını kaybetti... Nedeni sonradan ortaya çıktı

    Bisikletten düştükten 8 gün sonra hayatını kaybetti... Nedeni sonradan ortaya çıktı

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    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:
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    Bisikletten düştükten 8 gün sonra hayatını kaybetti... Nedeni sonradan ortaya çıktıNext

    İngiltere'de yaşayan Sara Fergison'un 8 yaşındaki oğlu Liam bisiklet sürerken dengesini kaybedip yere düştü. Kalçasının üstüne düşüp yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar dikiş atabilmek için çocuğun pantolonunu kesmek zorunda kaldılar. Dikiş atıldıktan sonra çocuk taburcu edildi.

    Etiketler: Sağlık , HASTANE , Doktor

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