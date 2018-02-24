Bisikletten düştükten 8 gün sonra hayatını kaybetti... Nedeni sonradan ortaya çıktı

İngiltere'de yaşayan Sara Fergison'un 8 yaşındaki oğlu Liam bisiklet sürerken dengesini kaybedip yere düştü. Kalçasının üstüne düşüp yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar dikiş atabilmek için çocuğun pantolonunu kesmek zorunda kaldılar. Dikiş atıldıktan sonra çocuk taburcu edildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.