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3 Mart 1990... İlkyaz’ı kucağıma aldığım ilk an

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden besteci, söz yazarı, yorumcu ve müzik yapımcısı Ali Kocatepe, sosyal medya adresinden paylaştığı fotoğraflarla nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. İşte Kocatepe'nin, takipçilerini geçmişin rengarenk sayfaları arasında bir gezintiye çıkaran o paylaşımlarından örnekler.

Fotoğraflar: Instagram- Ali Kocatepe Arşivi

Hürriyet Haber
14.02.2019 - 10:30 | Son Güncelleme:
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3 Mart 1990... İlkyaz’ı kucağıma aldığım ilk anNext

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden besteci, söz yazarı, yorumcu ve müzik yapımcısı Ali Kocatepe, sosyal medya adresinden paylaştığı fotoğraflarla nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor

Etiketler: bir zamanlar magazin dünyası , magazin dünyası

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