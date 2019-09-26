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    Haberler >Teknoloji>Birleşmiş Milletler'den flaş İstanbul uyarısı

    Birleşmiş Milletler'den flaş İstanbul uyarısı

    Sular ısınıyor ve buzullar daha hızlı erimeye başlamış durumda ki bunun gezegende yaşayan her canlıya etkisi var. Raporu kaleme alan bilim insanlarından Doktor Jean-Pierre Gattuso, "Mavi Gezegen, her yönden kötü muamele ile ciddi bir tehdit altında ve bu bizim hatamız" diyor.

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    26.09.2019 - 00:13 | Son Güncelleme:
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    Birleşmiş Milletlerden flaş İstanbul uyarısıNext

    BM'nin yayınladığı son rapor, okyanuslardaki ve kriyosfer tabakadaki ısınmanın etkilerinin milyonlarca insanı etkileyeceği mesajını veriyor. Kötü emisyon senaryosunda, Şanghay ve New York gibi zengin şehirlerin dahi deniz seviyesindeki yükselişle birlikte risk altına girebileceği belirtiliyor.

    Etiketler: google , google timelapse , teknoloji

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