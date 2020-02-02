Birkan Sokullu yeni aşkıyla ilgili sessizliğini bozdu

BİRKAN Sokullu önceki gece oyuncu arkadaşları Serkan Keskin ve Meriç Aral’la Arnavutköy’deki Kavanoz adlı bardaydı.
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Mekandan gece saat 03.00’te ayrılan Sokullu, kapıda bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Yaklaşık 6 aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak’la aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu, ilişkisiyle ilgili konuştu.
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“Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni, ABD’de yaşıyor olması. Bir şey gizlediğimiz yok.”
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Birkan Sokullu, “Sevgilinizin ailesiyle tanıştınız mı?” sorusuna da “Ailesiyle tabii ki tanıştım. Güzel bir ilişkimiz var, her şey yolunda gidiyor” yanıtını verdi.