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Haber Giriş: 02 Şubat 2020 - 07:00, /

Birkan Sokullu yeni aşkıyla ilgili sessizliğini bozdu

Birkan Sokullu 6 aylık ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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BİRKAN Sokullu önceki gece oyuncu arkadaşları Serkan Keskin ve Meriç Aral’la Arnavutköy’deki Kavanoz adlı bardaydı.

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Mekandan gece saat 03.00’te ayrılan Sokullu, kapıda bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Yaklaşık 6 aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak’la aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu, ilişkisiyle ilgili konuştu.

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“Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni, ABD’de yaşıyor olması. Bir şey gizlediğimiz yok.”

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Birkan Sokullu, “Sevgilinizin ailesiyle tanıştınız mı?” sorusuna da “Ailesiyle tabii ki tanıştım. Güzel bir ilişkimiz var, her şey yolunda gidiyor” yanıtını verdi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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