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Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 07:00, /

Birkan Sokullu aşkı buldu! Sosyetik sevgili...

Birkan Sokullu’nun 6 aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak’la ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
1PARTİYE KATILDILAR

PARTİYE KATILDILAR

Birkan Sokullu geçen hafta Asmalımescit’teki bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine katılmış, gecede oyuncuya sarışın bir kadın eşlik etmişti.

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O kadının, İstanbul Entertaintment Group (İEG) CEO’su Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak’ın kızları Eda olduğu ortaya çıktı.

3AİLEDEN İLİŞKİYE ONAY

AİLEDEN İLİŞKİYE ONAY

New York Üniversitesi mezunu ve “Amerika’nın en başarılı Türk mezunları” listesine de adını yazdıran Eda Gürkaynak, yılın büyük bölümünü New York’ta geçiriyor.

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Birkan Sokullu da 6 aydır aşk yaşadığı Gürkaynak’ı görebilmek için sık sık ABD’ye gidiyor. Gürkaynak ailesinin de bu ilişkiyi bildiği ve onayladığı konuşuluyor.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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