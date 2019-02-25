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    Haberler >Teknoloji>Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

    Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

    102 yıl önce başlayan ve 4 yıl boyunca Avrupa'yı kasıp kavuran 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan dönemin teknolojik cihazları neleri değiştirdi?

    DHA
    25.02.2019 - 09:45 | Son Güncelleme:
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    Birinci Dünya Savaşının hayatımızı değiştiren teknolojileriNext

    ZEHİRLİ GAZ

    Kullanımı uluslar üstü yasalarla yasaklanmış olsa da kanunlarda açık bulunarak gaz saldırılarına devam edildi. Taraflar, savaş suçu sayıldığı için gaz bombası taşıyan top mermileri kullanmıyor, doğanın gücünden yararlanıyordu. Gaz kapsülleri açılıyor ve işin kalan kısmını rüzgar yapıyordu. Rüzgarla taşınan ve havadan daha ağır olan gaz, siperlere doluyordu.

    Etiketler: teknoloji , bilim
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