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    Haberler >Teknoloji>Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren silah ve teknolojileri

    Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren silah ve teknolojileri

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    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 13:54 | Son Güncelleme:
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    Birinci Dünya Savaşının hayatımızı değiştiren silah ve teknolojileriNext

    102 yıl önce başlayan ve 4 yıl boyunca Avrupa'yı kasıp kavuran 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan dönemin teknolojik cihazları neleri değiştirdi?İşte ölüm saçan ve dünyanın gidişatını değiştiren o teknolojiler...

    Etiketler: birinci dünya savaşı , teknoloji , savaş teknolojileri
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