Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren silah ve teknolojileri

102 yıl önce başlayan ve 4 yıl boyunca Avrupa'yı kasıp kavuran 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan dönemin teknolojik cihazları neleri değiştirdi?İşte ölüm saçan ve dünyanın gidişatını değiştiren o teknolojiler...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.