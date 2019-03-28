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Birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz! İşte o yöntem

Aldığı maaşla geçinemeyen bazı emeklilerin çift maaş alma hakkı bulunuyor. Bu kapsama kimler giriyor? Şartları neler? Kime ne kadar ödeme yapılabiliyor? İşte detayları...

Hürriyet Haber
28.03.2019 - 08:29 | Son Güncelleme:
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Birden fazla emekli maaşı alabilirsiniz İşte o yöntemNext

Sosyal güvenlik sistemi bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor. Çift maaş hakkı sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

Etiketler: emekli , dul , yetim , haberler

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