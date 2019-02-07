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Birden dans etmeye baÅŸladÄ±

AIDS araÅŸtÄ±rmalarÄ± iÃ§in destek toplamayÄ± ve bu hastalÄ±ÄŸÄ± engellemeyi amaÃ§layan amFAR'Ä±n geleneksel gala gecelerinden 21'incisi New York'ta yapÄ±ldÄ±.

BACKGRID USA

HÃ¼rriyet Haber
07.02.2019 - 13:04 | Son GÃ¼ncelleme:
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Birden dans etmeye baÅŸladÄ±Next

ÃœnlÃ¼ fotoÄŸrafÃ§Ä± Mert AlaÅŸ ve iÅŸ ortaÄŸÄ± Marcus Piggot ile Ã¼nlÃ¼ oyuncu Milla Jovovich'in ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± gala gecesi Ã¼nlÃ¼lerin uÄŸrak yeri olan Wallsreet'teki Cipriani'de gerÃ§ekleÅŸti. Gala gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± geÃ§iÅŸi ise kelimenin tam anlamÄ±yla bir ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Gecenin konuklarÄ± arasÄ±nda neÅŸesi ve iddialÄ± kÄ±yafetiyle dikkat Ã§ekenlerden biri de Heidi Klum'du.

BACKGRID USAÂ

Etiketler: amfAR galasÄ± , kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±

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