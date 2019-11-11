Karamanâ€™Ä±n Ermenek ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¼neyyurt beldesinde yÄ±llar boyu sÃ¼regelen ve gelenek halini almÄ±ÅŸ bir lezzet olan bandÄ±rma (cevizli sucuk) 6 saat sÃ¼ren iÅŸlem sonrasÄ± kurutulmaya bÄ±rakÄ±lÄ±yor. BandÄ±rma Ã¼reticileri, yorgunluklarÄ±nÄ± ise oyun oynayarak gideriyor.
Ã‡ok uzun sÃ¼re oturur vaziyette veya ayakta durursanÄ±z yer Ã§ekiminden Ã¶tÃ¼rÃ¼ vÃ¼cudunuzun belirli yerlerinde (ayaklar, bacaklar) sÄ±vÄ± birikmesi olur. Ã–dem hem diyet ve yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸiyle tedavi edilebilir.