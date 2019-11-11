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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
11 KasÄ±m 2019 - 10:54,

Birbirlerinin yüzüne bile bakmadÄ±lar: Åžimdi böyle mi olduk?

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin iki gergin prensi ve aileleri aylar sonra ilk kez aynÄ± etkinlikte bir araya geldi. YaÅŸadÄ±klarÄ± yeri, gÃ¶dev yaptÄ±klarÄ± yardÄ±m vakÄ±flarÄ±nÄ± ve sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± ayÄ±ran iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki gerilim, bu etkinliklerde bile gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Birinci ve Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± kahramanlarÄ±nÄ±n anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen iki gÃ¼nlÃ¼k etkinlikler, Britanya'nÄ±n yÃ¶netim kademelerini bir araya getirdi. BÃ¼tÃ¼n dikkat ise aralarÄ±nÄ±n gergin olduÄŸu bilinen Prens William ile Prens Harry'ye yÃ¶neldi.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERSÂ 

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Anma tÃ¶renlerinin ilk gÃ¼nÃ¼nde iki prens eÅŸleriyle birlikte farklÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±. Prens Harry ve Meghan Markle, savaÅŸta mÃ¼cadele eden ve hayatlarÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Prens William ve Kate Middleton ise terÃ¶re karÅŸÄ± gÃ¶rev yapan ekipleri ziyaret etti.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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ArdÄ±ndan anma etkinlikleri kapsamÄ±nda Royal Albert Hall'de dÃ¼zenlenen program gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ä°ÅŸte o programda Prens Harry ve Prens William, aylar sonra ilk kez birlikte kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERSÂ 

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Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m ailenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu etkinliÄŸin meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± en Ã§ok Ã§eken katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± Prens William ile kardeÅŸi Prens Harry oldu.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERSÂ

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Protokol kurallarÄ± gereÄŸi Prens William ve eÅŸi Kate Middleton, KraliÃ§e ile aynÄ± locada oturdu. Prens Harry ve Meghan Markle ise baÅŸka bir locada gÃ¶steriyi izlediler.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Ama gecenin baÅŸlangÄ±cÄ±nda ve sonunda her iki prensin ve eÅŸlerinin bir araya gelmediÄŸi dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Prens William her zamanki gibi profesyonelce davranÄ±rken Prens Harry'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n genellikle asÄ±k olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. EÅŸi Meghan Markle ise gece boyunca gÃ¼lÃ¼msemesini yÃ¼zÃ¼nden eksik etmedi. Prens Harry, sadece gerektiÄŸi anlarda nezaketen gÃ¼lÃ¼msedi.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERSÂ 

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Ertesi gÃ¼n de yine iki kardeÅŸ anma tÃ¶reninde birlikteydi. Yan yana durduklarÄ± halde aralarÄ±ndaki soÄŸukluk fark edilir derecedeydi.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Bu tÃ¶rende de protokol kurallarÄ± gereÄŸi sarayÄ±n iki gelini Middleton ve Markle farklÄ± balkonlarda tÃ¶reni izledi. Middleton, Prens Charles'Ä±n eÅŸi Camilla Parker Bowles ve KraliÃ§e ile aynÄ± balkondaydÄ±.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Meghan Markle ise KraliÃ§e'nin en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Edward'Ä±n eÅŸi Sofie ve Prenses Anne'in eÅŸiyle birlikte aynÄ± balkonda tÃ¶reni izledi.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Ä°ki prens arasÄ±ndaki gerilim bir yana anma tÃ¶renlerinde iki elti, Kate Middleton ile Meghan Markle da ilgi odaÄŸÄ±ndaydÄ±. Markle'Ä±n doÄŸum kilolarÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ verememiÅŸ olmasÄ±, elini sÃ¼rekli karnÄ±na gÃ¶tÃ¼rmesi onun ikinci bebeÄŸe hamile olduÄŸu iddialarÄ±nÄ±n daha yÃ¼ksek sesle dile getirilmesine neden oldu.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERSÂ 

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Kate Middleton ise yÃ¼zÃ¼ndeki deÄŸiÅŸiklikle gÃ¼ndemdeydi. KaÅŸlarÄ±nÄ± kaldÄ±rttÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§eken DÃ¼ÅŸes'in botoks yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuldu.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERSÂ 

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS

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Ã–dem OluÅŸmamasÄ± Ä°Ã§in Ne Yapabiliriz?

Ã‡ok uzun sÃ¼re oturur vaziyette veya ayakta durursanÄ±z yer Ã§ekiminden Ã¶tÃ¼rÃ¼ vÃ¼cudunuzun belirli yerlerinde (ayaklar, bacaklar) sÄ±vÄ± birikmesi olur. Ã–dem hem diyet ve yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸiyle tedavi edilebilir.

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