BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu pek aklÄ±nÄ±za gelmeyen bir durum. Ama gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bazÄ± Ã¼nlÃ¼leri fÄ±rsat bulduklarÄ±nda mutfaÄŸa girip hamur da aÃ§Ä±yor, yemek de yapÄ±yor. Ãœstelik o anlarÄ± sosyal medya sayfalarÄ±ndan da paylaÅŸÄ±yorlar.
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