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Anneleri paylaÅŸtÄ±: Birbirlerini gerçekten seviyorlar

KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da ya da Ã¶zel gecelerde hep en bakÄ±mlÄ± ve ÅŸÄ±k halleriyle gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z Ã¼nlÃ¼leri mutfakta yemek yaparken dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼nÃ¼z mÃ¼ hiÃ§?

HÃ¼rriyet Haber
22.11.2018 - 12:00 | Son GÃ¼ncelleme:
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Anneleri paylaÅŸtÄ±: Birbirlerini gerÃ§ekten seviyorlarNext

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu pek aklÄ±nÄ±za gelmeyen bir durum. Ama gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bazÄ± Ã¼nlÃ¼leri fÄ±rsat bulduklarÄ±nda mutfaÄŸa girip hamur da aÃ§Ä±yor, yemek de yapÄ±yor. Ãœstelik o anlarÄ± sosyal medya sayfalarÄ±ndan da paylaÅŸÄ±yorlar.

Ä°ÅŸte ocak baÅŸÄ±nda yemek piÅŸiren Ã¼nlÃ¼ler.

FotoÄŸraflar: Instagram

Etiketler: mutfakta Ã¼nlÃ¼ler , Ã¼nlÃ¼ler mutfakta , instgram , instagram'da Ã¼nlÃ¼ler

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