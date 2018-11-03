Neredeyse birbirlerini bir kaÅŸÄ±k suda boÄŸacaklar
Neredeyse her gÃ¼n gazete sayfalarÄ±nda, internet sitelerinde ve sosyal medyada en gÃ¼zel halleri ve gÃ¼len yÃ¼zleriyle gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ingiliz kraliyet ailesinin kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda ne yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor musunuz?
Acaba kendi dÃ¼nyalarÄ±nda kaldÄ±klarÄ± zaman da Ã¶yle sempatik, sevgi dolu ve neÅŸeliler mi hepsi? Biyografi yazarÄ± Robert Jobson'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Prince Charles At 70 adlÄ± kitaba bakÄ±lÄ±rsa durum hiÃ§ de Ã¶yle deÄŸil.
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