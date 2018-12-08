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Birazdan sahneye çıkacağım

Ünlü şarkıcı koşar adım konsere giderken böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
08.12.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:
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Birazdan sahneye çıkacağımNext

Bebe Rexha, New York'ta sahneye çıkacağı konser öncesi objektiflere takıldı. Bornoz benzeri kabanı ve şeffaf stilettolarıyla konser mekanına doğru ilerleyen Rexha, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hafifçe gülümsedi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS 

Etiketler: bebe rexha , konser , new york

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