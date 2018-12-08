Birazdan sahneye çıkacağım

Bebe Rexha, New York'ta sahneye çıkacağı konser öncesi objektiflere takıldı. Bornoz benzeri kabanı ve şeffaf stilettolarıyla konser mekanına doğru ilerleyen Rexha, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hafifçe gülümsedi.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS
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