Biraz zor oldu

New York Moda Haftası'nın en çok ses getiren etkinliklerinden biri dün gece New York'taki Plaza Otel'de yapıldı. Harper's Bazaar'ın İkonlar partisi kelimenin tam anlamıyla bir yıldız yağmuruna sahne oldu. İşte objektiflere yansıyan ilginç ve renkli görüntüler.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.