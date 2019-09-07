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Biraz zor oldu

Moda, sinema ve müzik dünyasının ünlüleri dün gece bir aradaydı. Yıldızlı geceden objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

BACKGRID USA 

Hürriyet Haber
07.09.2019 - 10:27 | Son Güncelleme:
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Biraz zor olduNext

New York Moda Haftası'nın en çok ses getiren etkinliklerinden biri dün gece New York'taki Plaza Otel'de yapıldı. Harper's Bazaar'ın İkonlar partisi kelimenin tam anlamıyla bir yıldız yağmuruna sahne oldu. İşte objektiflere yansıyan ilginç ve renkli görüntüler.

BACKGRID USA 

Etiketler: harper's bazaar , new york moda haftası

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