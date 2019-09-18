Biraz iddialı olalım!

Dünyanın önde gelen fotoğrafçılarından Tim Walker'ın Wonderful Things (Harika Şeyler) adlı sergisi, Londra'daki Victoria&Albert Müzesi'nde açıldı. Serginin özel açılışına ve ardından düzenlenen partiye sanat ve moda dünyasının ünlüleri katıldı.
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