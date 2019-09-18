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Biraz iddialı olalım!

Genç model katıldığı partide kıyafet tercihiyle ilgi odağı oldu.

BACKGRID UK

Hürriyet Haber
18.09.2019 - 10:54 | Son Güncelleme:
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Biraz iddialı olalımNext

Dünyanın önde gelen fotoğrafçılarından Tim Walker'ın Wonderful Things (Harika Şeyler) adlı sergisi, Londra'daki Victoria&Albert Müzesi'nde açıldı. Serginin özel açılışına ve ardından düzenlenen partiye sanat ve moda dünyasının ünlüleri katıldı.

BACKGRID UK

Etiketler: neelam gill , Tim Walker , Wonderful Things

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