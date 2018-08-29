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Biraz daha kalsaydın keşke

Sıcak ve uzun yaz günleri neredeyse bitmek üzere. Geçtiğimiz üç ay boyunca gösteri dünyasının ünlüleri de tatil için gittikleri yerlerden birçok paylaşım yaptı. Sosyal medyada takipçileriyle tatil neşesini paylaştı.

Hürriyet Haber
29.08.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:
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Biraz daha kalsaydın keşkeNext

İşte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla ünlülerin tatillerinden keyifli anlar.

Etiketler: ünlüler tatilde , instagram , ünlülerin tatili

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