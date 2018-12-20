Bir zamanların ünlü oyuncusuydu... 'Ben daha ölmedim'
Yeşilçam'da oynadığı "kabadayı" karakterleriyle hatırlanan oyuncu Hikmet Taşdemir, "Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı, Kartal Tibet’i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki." dedi.
Yeşilçam'da oynadığı "kabadayı" karakterleriyle hatırlanan oyuncu Hikmet Taşdemir, "Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı, Kartal Tibet’i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki." dedi.
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