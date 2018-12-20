Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Bir zamanların ünlü oyuncusuydu... 'Ben daha ölmedim'

Bir zamanların ünlü oyuncusuydu... 'Ben daha ölmedim'

Yeşilçam'da oynadığı "kabadayı" karakterleriyle hatırlanan oyuncu Hikmet Taşdemir, "Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı, Kartal Tibet’i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki." dedi.

AA
20.12.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:
1 / 11
Bir zamanların ünlü oyuncusuydu... Ben daha ölmedimNext

Yeşilçam'da oynadığı "kabadayı" karakterleriyle hatırlanan oyuncu Hikmet Taşdemir, "Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı, Kartal Tibet’i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki." dedi.

Etiketler: Hikmet Taşdemir kimdir , Hikmet Taşdemir dizi , Hikmet Taşdemir film

En Yeni Kelebek Galeriler

Bir zamanların ünlü oyuncusuydu... 'Ben daha ölmedim'

Bir zamanların ünlü oyuncusuydu... 'Ben daha ölmedim'

Çağla'dan duygulandıran paylaşım

Çağla'dan duygulandıran paylaşım

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, İdlib'de! 'Yokluk ve sığınma vardı...'

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, İdlib'de! 'Yokluk ve sığınma vardı...'

Balayından dönüp yine düğün yaptılar

Balayından dönüp yine düğün yaptılar

'Seni aşırı seviyorum! Nice on yüz bin yıllara...'

'Seni aşırı seviyorum! Nice on yüz bin yıllara...'

Kardeşine özendi

Kardeşine özendi

Partide buluştular

Partide buluştular

Dalgın Ahu!

Dalgın Ahu!

Rahatsız oluyor

Rahatsız oluyor

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.