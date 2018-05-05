Bir zamanların en gözde mekanıydı! Şimdi sinek avlıyor
Müzik sektörünün yıllar boyunca en aktif mekanı olarak kabul edilen ve yüzlerce şarkıcı, bestekar, müzik yapımcısına ev sahipliği yapan Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda bugünlerde sessizlik hakim. Çarşı esnafı hareketli eski günlerini arıyor.
Geçmiş yıllarda Türkiye'nin dört bir köşesinden gelerek kaset çıkarmak isteyen müzisyenlere ev sahipliği yapan çarşı, müzik sektörünün dijitalleşmesiyle birlikte sessizliğe büründü. Çarşı içerisindeki birçok dükkanın boş olduğu göze çarparken, bir dönemin gözde müzik şirketleri de kepenk kapatma noktasına geldi.
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