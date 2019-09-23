Ekranın başarılı spikerlerinden biriydi: Nazlı Hanım bebeğiyle parkta
2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile evlenen eski haber spikeriNazlı Tolga, şimdi bir zamanlar kendisini her akşam ekran karşısında seyredenlerle sosyal medya aracılığıyla buluşuyor. Bir süre önce anne olan Tolga, eşinin işi nedeniyle bir süredir Londra'da yaşıyor. Eski spiker, günlük hayatından kesitleri de sosyal medya sayfasında paylaşıyor.
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