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Ekranın başarılı spikerlerinden biriydi: Nazlı Hanım bebeğiyle parkta

2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile evlenen eski haber spikeri Nazlı Tolga, şimdi bir zamanlar kendisini her akşam ekran karşısında seyredenlerle sosyal medya aracılığıyla buluşuyor. Bir süre önce anne olan Tolga, eşinin işi nedeniyle bir süredir Londra'da yaşıyor. Eski spiker, günlük hayatından kesitleri de sosyal medya sayfasında paylaşıyor.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
23.09.2019 - 11:00 | Son Güncelleme:
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Ekranın başarılı spikerlerinden biriydi: Nazlı Hanım bebeğiyle parktaNext

Nazlı Tolga, son olarak bebeği ve yanlarında da minik köpeğiyle birlikte çıktığı park gezisinde çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

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