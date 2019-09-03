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Bir zamanlar Türkiye'nin en ünlü dansçısıydı: Şimdi Avustralya'da oryantal öğretiyor

Bir dönem Türkiye'de hem sahnelerin hem de ekranın en gözde dansçılarından den biriydi. Şöhretinin doruğundayken evlendi ve kilometrelerce uzaklara, Avustralya'ya taşındı. Şimdi bu kültüre uzak meraklılara oryantal öğretiyor.

DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM 

Hürriyet Haber
03.09.2019 - 15:48 | Son Güncelleme:
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Bir zamanlar Türkiyenin en ünlü dansçısıydı: Şimdi Avustralyada oryantal öğretiyorNext

Şimdi ise orada meraklılara oryantal dans öğretiyor. Zaman zaman Türkiye'ye gelip hasret gideriyor. Bazen de sosyal medya aracılığıyla uzaklardaki hayatını paylaşıyor.

DEPO PHOTOS, HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM 

Etiketler: tanyeli , öznuh kral

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