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Bir zamanlar Türkiye'nin en ünlü dansçısıydı: Şimdi Avustralya'da oryantal öğretiyor
Bir dönem Türkiye'de hem sahnelerin hem de ekranın en gözde dansçılarından den biriydi. Şöhretinin doruğundayken evlendi ve kilometrelerce uzaklara, Avustralya'ya taşındı. Şimdi bu kültüre uzak meraklılara oryantal öğretiyor.
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