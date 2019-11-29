Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir zamanlar "sabah şekeri"ydi: Şimdi tecrübelerini gençlere aktarıyor
O bir döneme damgasını vuran Sabah Şekerleri programının sunucularından biriydi. Şimdiyse bambaşka bir kulvarda tecrübelerini gençlere aktarıyor.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Fulya Ergüneş özellikle de bir kuşak için "simge" isimlerden biri. Sabah Şekerleri'nin de aralarında bulunduğu birçok programın ekran yüzü olan Ergüneş şimdi kendisinden sonraki kuşakları eğitiyor.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Kariyerine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başlayan, daha sonra TRT Ankara Televizyonu'nda spiker ve sunucu olarak çalışan Fulya Ergüneş, "Anneler Babalar ve Çocukları", "Gecenin İçinden" gibi pek çok programı sundu.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Ergüneş, 40 yıllık meslek hayatını ve gençlere özel stüdyoda verdiği dublaj eğitimini anlattı.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Mikrofon oyunculuğu olarak da bilinen dublaj sanatçılığının güzel Türkçe kullanımı, oyunculuk, teknik bilgiye sahip olmak gibi birçok vasıf istediğini belirten Ergüneş, doktor, avukat, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından birçok insanın bu eğitimi almak istediğini söyledi.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Ergüneş, eğitimde öncelikle bir ay diksiyon çalışarak, konuşur gibi okumanın öğretildiğini daha sonra da teknik kısma geçildiğini belirterek, "Bizler, dublaj sanatçıları, aynı anda 5-6 işi birden yapıyoruz. Görüyoruz, konuşuyoruz, duyuyoruz, senkron tutturuyoruz, oyun veriyoruz. Burada da zeka ve teknik devreye giriyor. Bütün bunların birleşiminden sonra da film dünyasını sevmek gerekiyor." diye konuştu.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Ergüneş, seslendirme ve dublajın çok özel bir iş olduğuna dikkati çekerek, bazen yarım ile bir saat içinde rollerini seslendirdiklerini, çoğu zaman hangi filmi seslendireceklerini dahi bilmeden stüdyoya girdiklerini dile getirdi.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Dublaj yaparken, o role büründüğünü ve hiçbir şey düşünmediğini aktaran Ergüneş, "Zaten mesleğimizin en önemli tarafı konsantrasyon. Tamamen filme konsantre oluyoruz. Sesimizle o kişiye can veriyoruz." dedi.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Ergüneş, dublaj sanatçısı olarak bazen küçük bir çocuk, bazen genç bir kız, bazen de olgun bir kadın gibi konuştuklarını aktararak, daha uzun yıllar bu işi yapmayı ve eğitim vermeyi istediğini söyledi.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Mesleğe başlayan ve dublaj yapan birçok öğrencisi olduğunu vurgulayan Ergüneş, ayrıca meraktan, kendilerini geliştirmek ya da hobi için bu eğitimlere katılan öğrencileri de olduğunu ifade etti.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Ergüneş, "Aşağı yukarı 30-40 senelik birikimlerimi gençlere aktarmak istiyorum. Çünkü bu bana çok keyif verdi. Özellikle genç arkadaşlarımıza hem öğreterek hem de eğlenerek bir meslek kazandırmanın önünü açtığımız için de son derece mutluyum." diye konuştu.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Eğitim almanın ve insanın kendisini sürekli yenilemesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ergüneş, "Güzel konuşmayı herkes öğrenebilir yeter ki istesin." dedi.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Fulya Ergüneş, 90'lı yıllarda çok popüler olan Sabah Şekerleri programının sunucularından biriydi. Ergüneş'in program partneri ise Savaş Karakaş'tı.
HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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HÜRRİYET ARŞİV, ANADOLU AJANSI
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Dublaj sanatçısı Ergüneş, 40 yıllık birikimini gençlere aktarıyor