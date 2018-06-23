Haberler >Dünya>Bir zamanlar milyonerdi... Şimdi beş parasız bu adada yaşıyor!
Bir zamanlar milyonerdi... Şimdi beş parasız bu adada yaşıyor!
Adada çalışmalarına devam eden Glasheen, borsaya olan ilgisini hâlâ kaybetmemiş. Adada bir mülteci olarak yaşamaya başlayan ancak sonrasında kendine uygun bir hale getiren iş adamı “Atlardan ziyade jokeyleri takip edin.” diyor ve ekliyor “Gerçekten başarılıysanız, hatalarınızı da durdurabilirsiniz. Hatalar da yapın, kaybetmek zorundasınız ancak o zaman para kazanabilirsiniz.”
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