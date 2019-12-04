Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eğitimini aldığı klasik baleyi oryantal dansla birleştirerek yarattığı kendine özgü stiliyle hafızalarda yer eden ve "bambi" lakabıyla tanınan Burçin Orhon, kendisi gibi geçmişe özlem duyan takipçilerine de Instagram sayfasında sürprizler hazırlıyor sık sık.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Orhon son olarak geçmiş yıllarda çekilen bir dizi pozunu takipçileriyle paylaştı. Orhon'un "Buyrun. Karanlık çağlardan kalma fotoğraflar. Günaydın herkes. Kuşadası'ndan sevgiler" notuyla paylaştığı bu pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Bir takipçisi Orhon'un bu paylaşımına "Günaydın, ilk gençlik güzelliği fotoğrafı. Şimdi orta gençlik güzelliğini yaşıyorsunuz ve bence jest ve mimikler olgunlaşması ile daha bir alımlı daha bir güzelsiniz. Velhasıl Burçin Orhon'un Efsane Zaman Süreci." mesajını yazdı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Bir takipçisi de Orhon'a "beyaz kuğu" yorumunu yaptı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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"Öyle duru öyle masum bir güzellik" de Orhon'un bir başka takipçisinin yorumu.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Türkiye'nin popüler kültür tarihinin bir dönemine damgasını vuran "Bambi" lakaplı Burçin Orhon, 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Dansa daha 3 buçuk yaşındayken bale eğitimi alarak başladı. Dört buçuk sene boyunca İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balerin olarak çalıştı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Ama bir yandan da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni ardından da Ankara Devlet Konservatuarı'nı bitirdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Her ne kadar dansa klasik bale ile başlasa da karilerini oluştururken başka bir alana kaydı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Onu Nükhet Duru keşfetti ve onun sayesinde oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı Burçin Orhon.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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İşte o sıralarda da tarzıyla diğer meslektaşları arasından sıyrıldı. Eğitimini aldığı klasik dans ile doğunun geleneklerini bir arada eriterek kendi dans dilini yarattı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Burçin Orhon TV dizilerinde ve sinema filmlerinde de kamera karşısına geçti. Renkli Dünya, Fırtına Gönüller, Aşk ve Para, Onyedi Yaşında gibi sinema filmlerinde oynadı. Portatif Hüseyin, Aşk ve Gurur, Anadolu Kaplanı, Kavak Yelleri dizilerinde rol aldı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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1987 yılında Eurovision birincisi İrlandalı şarkıcı Johnny Logan ile nişanlandı ama yolları bir süre sonra ayrıldı. Orhon'un bu birliktelikten Robin Ceren adında bir kızı var.
Orhon 1995 yılında tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur ile evlendi. Bu evlilikten iki tane kız çocuğu annesi oldu.
Burçin Orhon 2007 yılında açtığı ve kendi adını taşıyan dans akademisinde öğrenciler yetiştiriyor.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Süheyl Uygur ile 20 yılı aşkın süredir mutlu bir evlilik sürdüren Orhon, 1980'lerde ve 90'larda o dönemde aynı sahneyi paylaştığı arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşıyor takipçileriyle.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Biz de Türkiye'de gösteri dünyasının unutulmazları arasına adını yazdıran Burçin Orhon ile birlikte geçmişin sayfalarını karıştıralım istedik.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile ünlü Stardust Gazinosu'nda.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Tanıdınız değil mi bu iki ünlüyü de? Sağdaki Yonca Evcimik, soldaki de Burçin Orhon.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Çiğdem Tunç ve Burçin Orhon.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Orhon, Ajda Pekkan ile birlikte sahnede.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Orhon, Süheyl Uygur ile evliliğinin 21'inci yıldönümünü bu fotoğrafla kutladı.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Orhon'un gençlik yıllarından bir kare.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Burçin Orhon ve Süheyl Uygur'un nikahından. Şahitlerden biri de ünlü şarkıcı Nükhet Duru.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Yonca Evcimik ile Orhon'un bir başka pozu.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Cem Özer'in sunduğu Laf Lafı Açıyor programının konuklarından biri Orhon diğeri de Sevinç Erbulak.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS
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Dostlukları hiç eskimeyen Burçin Orhon, Çiğdem Tunç ve Yonca Evcimik.