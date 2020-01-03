ParasÄ±zlÄ±ktan okulu bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±: Saray yavrusuna milyonlar saydÄ±

Sonra sÃ¼permarketteki patronu ona hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek bir Ã¶neride bulundu: Striptiz kulÃ¼plerinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tledi ve ona "Tipin de bu iÅŸe mÃ¼sait" dedi. Bu Ã¶neriyi dikkate alan Cardi B de bÃ¶lgedeki kulÃ¼plerden birinde iÅŸe girdi. GerÃ§ekten de bir anda dar bir Ã§evrede de olsa adÄ±nÄ± duyurdu. O dÃ¶nemde kazandÄ±ÄŸÄ± parayla yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim hayatÄ±na devam etmeye baÅŸladÄ±. Fakat ailesine bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§eÄŸi, yani bir striptiz kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemiyordu. Bunu yÄ±llar sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir rÃ¶portajda itiraf etmiÅŸti.