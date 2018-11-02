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Bir zamanlar küçücük bir evde yaşıyordu: Malikanesi hatta bir gölü bile var

Bir zamanlar iki oda bir salon bir evde yaşıyordu. Şimdi ise kendine ait bir gölü bile olan yüzlerce dönüm üzerindeki malikanede...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Hürriyet Haber
02.11.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:
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Bir zamanlar küçücük bir evde yaşıyordu: Malikanesi hatta bir gölü bile varNext

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, bir zamanlar birçok orta halli insanın yaşadığı mütevazı bir evde oturuyordu. Genç yaşında Hugh Grant ile yaşadığı ilişki sayesinde bir anda dünyanın dikkatini çekti, hem oyuncu hem de model olarak kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Şimdi ise tam 6 milyon sterlin değerinde bir malikanede yaşıyor.FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM- ELIZABETH HURLEY 

Etiketler: elizabeth hurley , damien hurley , malikane

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