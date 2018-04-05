Bir zamanlar İstanbul plajları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün arşivi ve farklı koleksiyonlardan derlenen ‘İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji’ sergisi, 1870’lerden 20’nci yüzyılın ortalarına uzanan süreçte, deniz hamamından plaja geçişin devrim niteliğindeki hikâyesine odaklanıyor.
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