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    Bir zamanlar İstanbul plajları

    Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’un geçmişten günümüze denizle ilişkisini ele alan ‘İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 07:13 | Son Güncelleme:
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    Bir zamanlar İstanbul plajlarıNext

    İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün arşivi ve farklı koleksiyonlardan derlenen ‘İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji’ sergisi, 1870’lerden 20’nci yüzyılın ortalarına uzanan süreçte, deniz hamamından plaja geçişin devrim niteliğindeki hikâyesine odaklanıyor.

    Etiketler: Plaj , Sergi , gündem

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