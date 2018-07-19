Haberler >Gündem>Bir zamanlar cenaze yıkanıyordu şimdi görenler şaşkına dönüyor
Bir zamanlar cenaze yıkanıyordu şimdi görenler şaşkına dönüyor
Ankara’da Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi öğrencileri ‘Eskiyi Değerlendir Yeniyi Şenlendir’ projesi kapsamında daha önce cenaze hizmetleri için gezici gasilhane olarak kullanılan atıl durumdaki otobüsü kütüphaneye dönüştürdü.
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