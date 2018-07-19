Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bir zamanlar cenaze yıkanıyordu şimdi görenler şaşkına dönüyor

    Bir zamanlar cenaze yıkanıyordu şimdi görenler şaşkına dönüyor

    Ankara’da Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi öğrencileri ‘Eskiyi Değerlendir Yeniyi Şenlendir’ projesi kapsamında daha önce cenaze hizmetleri için gezici gasilhane olarak kullanılan atıl durumdaki otobüsü kütüphaneye dönüştürdü.

    Murat YILMAZ
    19.07.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:
    1 / 10
    Bir zamanlar cenaze yıkanıyordu şimdi görenler şaşkına dönüyorNext

    Daha önce gezici gasilhane olarak kullanılan otobüs, ‘Kitabüs’ ismiyle Kahramankazan'da mahalle mahalle gezerek hizmet verecek. 

    Etiketler: otobüs , kitap

    En Yeni Foto Galeriler

    Bir zamanlar cenaze yıkanıyordu şimdi görenler şaşkına dönüyor

    Bir zamanlar cenaze yıkanıyordu şimdi görenler şaşkına dönüyor

    İtalyan mafyasına baskında evden çıkanlar şoke etti!

    İtalyan mafyasına baskında evden çıkanlar şoke etti!

    Cengiz Ünder bombası! 197 milyon...

    Cengiz Ünder bombası! 197 milyon...

    AB acıyıp kapılarını açıncaya kadar

    AB acıyıp kapılarını açıncaya kadar

    İnanılmaz olay! Üvey babasına verdiği hediye gözyaşlarına boğdu!

    İnanılmaz olay! Üvey babasına verdiği hediye gözyaşlarına boğdu!

    İkinci dünya savaşından kalma bir harabeydi... Şimdiki halini görenler inanamıyor

    İkinci dünya savaşından kalma bir harabeydi... Şimdiki halini görenler inanamıyor

    Juventus'tan, Ronaldo'dan sonra ikinci bomba

    Juventus'tan, Ronaldo'dan sonra ikinci bomba

    Türkiye'nin beyaz cenneti Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını

    Türkiye'nin beyaz cenneti Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını

    Vizesiz deniz tatili yapabileceğiniz yerler! Üstelik çoğuna pasaportsuz da gidiliyor...

    Vizesiz deniz tatili yapabileceğiniz yerler! Üstelik çoğuna pasaportsuz da gidiliyor...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri