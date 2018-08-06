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Bir zamanlar bu modaydı!

Oyuncu Mehmet Günsür'ün Bodrum tatilinde çıktığı tekne turu sırasında çekilen fotoğrafları olay oldu. Sırf teknede yaptığı dans yüzünden değil denizde giymek için seçtiği slip mayo yüzünden. 43 yaşındaki Günsür, tatil görüntüleriyle artık çoktan tarihin tozlu sayfaları arasına gömüldüğü var sayılan bir modayı da hatırlattı. Ya da belki bu modanın geri dönüşünün yolunu açtı.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

Hürriyet Haber
06.08.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:
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Bir zamanlar bu modaydıNext

Oyuncu Mehmet Günsür'ün Bodrum tatilinde çıktığı tekne turu sırasında çekilen fotoğrafları olay oldu. Sırf teknede yaptığı dans yüzünden değil denizde giymek için seçtiği slip mayo yüzünden. 43 yaşındaki Günsür, tatil görüntüleriyle artık çoktan tarihin tozlu sayfaları arasına gömüldüğü var sayılan bir modayı da hatırlattı. Ya da belki bu modanın geri dönüşünün yolunu açtı.

Etiketler: mayo

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