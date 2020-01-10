Bir yılda 45 kilo verdi

Ünlü şarkıcı Adele, bir yıl içinde kelimenin tam anlamıyla "yudum yudum" eridi... Kaç kilo verdiğini de bir hayranına anlattı.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM
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Bir dönem kıvrımlı bedeniyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı Adele, kocası Simon Konecki'den boşandıktan sonra sadece hayatını değil görüntüsünü de değiştirdi. Ünlü şarkıcı bir yıl içinde 45 kilodan fazlasını verdiğini anlattı.
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Geçtiğimiz günlerde meslektaşı ve arkadaşı Harry Styles ile birlikte tatil yaptığı Anguilla'da görüntülenen Adele'in iğne ipliğe döndüğü görülmüştü. Bir çocuk annesi şarkıcı orada karşılaştığı bir hayranıyla sohbet edip ne kadar kilo verdiğini anlattı.
Adele'in tatil yaptığı Anguilla'da yeni yılı karşılayan hayranı Lexi Larson, People dergisine Adele ile karşılaştığını ve hem onunla hem de Harry Styles ile 15 dakika kadar sohbet ettiklerini anlattı.
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Larson, yemek yemeğe gittikleri restoranda önce yan masalarına oturan Harry Styles ile karşılaştıklarını söyledi. Bunu "sürpriz" olarak değerlendiren Larson, daha sonra da Adele'in gelip Styles'ın yanına oturduğunu anlattı. O sırada da konunun Adele'in kilo kaybına geldiğini belirti.
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Lexi Larson'un anlattığına göre Adele, bir yıl içinde 45 kilodan fazlasını verdiğini söyledi. Larson "Aslında daha çok onlar bize soru soruyordu. Hayatımızı, okula gidip gitmediğimizi sordular. Çok güzel ve olumlu bir deneyimdi" diye anlattı.
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Lexi Larson o sohbet sırasında hayranı olduğu şarkıcı Adele'in ince fiziğinin son derece dikkat çekici olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcının kendilerine 45 kilodan fazlasını verdiğini söylediğini de anlattı.
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Üniversite öğrencisi olan Lexi Larson, Harry Styles'ın kendisiyle fotoğraf çektirme isteğini kırmadığını ama Adele'in 7 yaşındaki oğlunu da düşünerek "paparazzilerin buraya doluşmasını istemiyorum" deyip reddettiğini anlattı.