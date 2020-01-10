Bir yılda 45 kilo verdi

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı ve arkadaşı Harry Styles ile birlikte tatil yaptığı Anguilla'da görüntülenen Adele'in iğne ipliğe döndüğü görülmüştü. Bir çocuk annesi şarkıcı orada karşılaştığı bir hayranıyla sohbet edip ne kadar kilo verdiğini anlattı.



Adele'in tatil yaptığı Anguilla'da yeni yılı karşılayan hayranı Lexi Larson, People dergisine Adele ile karşılaştığını ve hem onunla hem de Harry Styles ile 15 dakika kadar sohbet ettiklerini anlattı.