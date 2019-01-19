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Bir yanında eski diğer yanında yeni kocası balayına çıktı

Belli bir yaşa gelmiş bir kadının ikinci evliliğini yaptıktan sonra hem yeni eşini hem de eski eşini alıp balayına çıktığını duysanız.... Büyük olasılıkla bunun bir film senaryosu ya da entrika dolu bir romanın ilk bölümü sanabilirsiniz.

Hürriyet Haber
19.01.2019 - 13:11 | Son Güncelleme:
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Bir yanında eski diğer yanında yeni kocası balayına çıktıNext

Ama sinema dünyasının ünlülerinden biri tam da böyle bir durumun kahramanı oldu. İkinci evliliğini yapan ünlü oyuncu yanına yeni eşini, eski eşini ve onun yeni sevgilisini de alarak tropikal adalardan birine tatile gitti. Üstelik bu gruba, ünlü yıldızın ve yeni eşinin ilk evliliklerinden olan çocukları da katıldı. Ünlü oyuncu da bunu "eski eşiyle dost kalmak" olarak nitelendirdi.

Gerçekten de boşandıktan kısa bir süre sonra çift iki çocuklarını da alıp "boşanma tatiline" çıkmıştı. Aslına bakılırsa onlar gösteri dünyasının boşandıktan sonra dost kalan tek ünlü çifti değil. Tıpkı onlar gibi başka ünlü çiftler de genellikle de çocuk sahibi olanlar resmi olarak yollarını ayırdıktan sonra dost kalmayı başarıyorlar. Bakalım onlar hangi çiftler.

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA 

Etiketler: hollywood , boşanıp dost kalan ünlüler , ünlü çiftler

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