Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bir tek baba takım elbise giydi

    Bir tek baba takım elbise giydi

    Ankara’da beden eğitimi öğretmeni gelin ve damat nikâh töreninde davetlilere nikâh şekeri yerine düdük ve tohum dağıttı. Törene eşofmanla gelen gelin ve damat davetlilere çiçek yerine top attı. Davetliler de rahat kıyafetler giyerken damat "İkna edemedim. Ne yazık ki babam takım elbise ile geldi" dedi.

    Hürriyet Haber
    26.04.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:
    1 / 17
    Bir tek baba takım elbise giydiNext

    Ankara'da dünyaevine giren Umut Benlikara ile Aycan Turan çifti evlilik törenlerinin unutulmayacak bir anı olarak hatırlanmasını istedi. Gelinin annesi Nihal Turan'ın ilginç teklifi üzerine beden eğitimi öğretmeni olan çift, nikâhlarının gelinlik ve damatlık yerine eşofman ve spor ayakkabı giyerek kıyılmasını kararlaştırdı. Nikâha, davetlilerin de eşofmanla gelmesi için davetiye gönderildi.

    Etiketler: Nikah , eşofman , Düğün , gündem

    En Yeni Foto Galeriler

    Aziz Yıldırım'dan Kapalıçarşı ziyareti

    Aziz Yıldırım'dan Kapalıçarşı ziyareti

    Bir tek baba takım elbise giydi

    Bir tek baba takım elbise giydi

    Dün gibi hatırlıyorum bu anı

    Dün gibi hatırlıyorum bu anı

    Haydarpaşa Garı’ndaki yangının izleri siliniyor

    Haydarpaşa Garı’ndaki yangının izleri siliniyor

    Ünlü seyahat sitesi seçti, Avrupa’da en ucuz 18 tatil yeri! Listede Türkiye'den de bir yer var...

    Ünlü seyahat sitesi seçti, Avrupa’da en ucuz 18 tatil yeri! Listede Türkiye'den de bir yer var...

    Pet şişe meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

    Pet şişe meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

    Milli yıldız PSG'ye! Neymar ile oynayacak...

    Milli yıldız PSG'ye! Neymar ile oynayacak...

    Gmail değişti! Bu sabah herkes bunu yapsın...

    Gmail değişti! Bu sabah herkes bunu yapsın...

    Kate bir yana diğer anneler öbür yana!

    Kate bir yana diğer anneler öbür yana!

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri