Bir tek baba takım elbise giydi

Ankara’da beden eğitimi öğretmeni gelin ve damat nikâh töreninde davetlilere nikâh şekeri yerine düdük ve tohum dağıttı. Törene eşofmanla gelen gelin ve damat davetlilere çiçek yerine top attı. Davetliler de rahat kıyafetler giyerken damat "İkna edemedim. Ne yazık ki babam takım elbise ile geldi" dedi.
Ankara'da dünyaevine giren Umut Benlikara ile Aycan Turan çifti evlilik törenlerinin unutulmayacak bir anı olarak hatırlanmasını istedi. Gelinin annesi Nihal Turan'ın ilginç teklifi üzerine beden eğitimi öğretmeni olan çift, nikâhlarının gelinlik ve damatlık yerine eşofman ve spor ayakkabı giyerek kıyılmasını kararlaştırdı. Nikâha, davetlilerin de eşofmanla gelmesi için davetiye gönderildi.
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