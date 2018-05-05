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Bir sorunumuz var sevgilim

ÃœnlÃ¼ TV yÄ±ldÄ±zÄ± yeni sevgilisiyle gittiÄŸi plajda bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

HÃ¼rriyet Haber
05.05.2018 - 11:38 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bir sorunumuz var sevgilimNext

VenezuelalÄ± TV yÄ±ldÄ±zÄ± Aida Yespica, yeni sevgilisiyle Miami tatiline gitti. 35 yaÅŸÄ±ndaki Yespica ve sevgilisi gÃ¼n boyu denize girip gÃ¼neÅŸlendi. Bir ara romantik anlar da yaÅŸayan Ã§iftin keyfini, Yespica'nÄ±n mayosundaki bir sorun kÄ±sa sÃ¼re de olsa kaÃ§Ä±rdÄ±. Sevgilisine mayosunun etiketinden kaynaklanan sorunu gÃ¶steren Yespica, daha sonra gÃ¼nÃ¼n keyfini Ã§Ä±kardÄ±.Â

FotoÄŸraflar: Backgrid USA

Etiketler: aida yespica , Miami , siyah mayo

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