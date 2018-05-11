Bir sorunumuz var

71'inci Cannes Film Festivali ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Son birkaç yıldır festivalin değişmez konuklarından biri olan Kendall Jenner da kente adım attı. Jenner, bir arkadaşıyla birlikte kaldığı otelin havuz başında görüntülendi. Jenner'ın giydiği siyah mayo bir ara sorun çıkarsa da arkadaşının yardımıyla sorun çözüldü. Jenner ve arkadaşı güneşin ve havuzun keyfini çıkarmaya devam etti.
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