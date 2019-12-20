Bir sabah uyandı ve yatak odası görüntülerinin izlenme rekorları kırdığını öğrendi!

ASAP Rocky, aralarında Rihanna, Teyana Taylor, Chanel Iman, Iggy Azalea ve Kendall Jenner'ın da bulunduğu birçok ünlüyle birliktelik yaşadı. Bu birlikteliklerin bazıları sadece iddia olsa da rap'çinin videosu bu ünlüler yüzünden de merak uyandırdı.