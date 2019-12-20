Bir sabah uyandı ve yatak odası görüntülerinin izlenme rekorları kırdığını öğrendi!
Bir sabah uyandı ve cinsel hayatının sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri olduğunu gördü!
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Üstelik kullanıcıların tartıştığı onun yatak odası hayatının internete sızmış olması değil görüntülerin "kalitesi" ve yanındaki kişinin kimliğiydi.
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Ünlü rap'çi ASAP Rocky'nin başı dertten kurtulmuyor. Birkaç ay önce İsveç'te bir göçmen genci dövmekten mahkum olan şarkıcı, şimdi de internete sızan yatak odası görüntüleriyle gündemde.
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Geçtiğimiz çarşamba günü bir kadınla bir erkeğin yatak odası görüntüleri internete sızdı. Bu görüntülerdeki yüzü görünmeyen erkeğin ASAP Rocky olduğu ileri sürüldü.
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Hayranları, videodaki erkeğin ASAP Rocky olduğuna, dövmesine bakarak karar verdi. O andan sonra da filmi izleyen hayranları sosyal medyada yorumda bulunmaya başladı.
ASAP Rocky'nin yatak odası görüntüleri olduğu iddia edilen film hem aranma hem de izlenme rekoru kırdı. Bunun nedeni ise görüntülerde yüzü görünmeyen kadının olası kimliğiydi.
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ASAP Rocky, aralarında Rihanna, Teyana Taylor, Chanel Iman, Iggy Azalea ve Kendall Jenner'ın da bulunduğu birçok ünlüyle birliktelik yaşadı. Bu birlikteliklerin bazıları sadece iddia olsa da rap'çinin videosu bu ünlüler yüzünden de merak uyandırdı.
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ASAP Rocky, bir süre önce verdiği bir röportajda, lise yıllarında seks bağımlısı olduğunu itiraf etmişti.
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ASAP Rocky, birkaç ay önce İsveç'te bir genç adamı darp etmekten suçlu bulunmuştu.ASAP Rocky'ye önce iki yıl tecilli hapis cezası verildi sonra da mahkeme hapis gerekmediğine kanaat getirdi. ASAP Rocky bu saldırıdan sonra 19 yaşındaki gence 200 Euro maddi tazminat cezası ödemeye mahkum edildi.
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Gerçek adı Rakim Mayers olan ASAP Rocky, İsveç'teki cezadan Başkan Donald Trump sayesinde kurtulmuştu. Trump, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i arayarak şarkıcıya kefil olduğunu belirtmişti.
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ASAP Rocky'nin ilişkisi olduğu söylenen ünlülerden biri Chanel Iman'dı.
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Şarkıcının, Teyana Taylor ile ilişki yaşadığı da konuşuluyordu.
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Kendall Jenner'ın da rap'çi ile birlikte adı anıldı.
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Iggy Azalea'nın da ASAP Rocky ile ilişkisi olduğu konuşuldu.