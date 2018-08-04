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Bir rahat bırakmadınız: Ünlü çift böyle görüntülendi

Ünlü çiftin tatil keyfini kaçırdılar... Bir süredir birlikte olan ünlü çift kendilerini uzaktan görüntüleyen paparazziler nedeniyle gerilimli anlar yaşadı.

Hürriyet Haber
04.08.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:
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Bir rahat bırakmadınız: Ünlü çift böyle görüntülendiNext

Bir süredir birlikte olan top model Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, tatil için İtalya'daki Positano'yu seçti. Aşırı sıcakta serinlemek için iskeleye inen çift, kayalıklardan bol bol denize girdi. Bir süre birlikte yüzen çift daha sonra güneşlenmek için kıyıya çıktı.

 Bir ara uzaktan görüntülendiklerini fark eden Bradley Cooper, fotoğrafçılara el işaretleriyle bundan hoşlanmadığını ifade etti. Ancak sonra sevgilisi Shayk ile birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam etti. 

 Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın Lea De Seine Shayk Cooper adını verdikleri 1 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: Irina Shayk , Bradley Cooper , lea de seine shayk cooper

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