Bir poza 1 milyon dolar: DünyanÄ±n gözü onun servetinde
HenÃ¼z 21 yaÅŸÄ±nda ama kelimenin tam anlamÄ±yla 'yÃ¼rÃ¼yen kasa' gibi. GeÃ§en yÄ±l Forbes dergisi tarafÄ±ndan 30 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki en genÃ§ milyarder unvanÄ± verilen Kylie Jenner'Ä±n serveti dudak uÃ§uklatÄ±yor.
AslÄ±nda TV sayesinde "paraya para demeyen" bir ailenin iÃ§ine doÄŸan Jenner, bununla da yetinmedi. Bu kez de "para parayÄ± Ã§eker" kuralÄ± iÅŸledi ve giriÅŸimleri sayesinde birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ±nÄ±n hayal bile edemeyeceÄŸi bir servetin sahibi oldu.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.