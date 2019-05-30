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Bir poza 1 milyon dolar: DünyanÄ±n gözü onun servetinde

HenÃ¼z 21 yaÅŸÄ±nda ama kelimenin tam anlamÄ±yla 'yÃ¼rÃ¼yen kasa' gibi. GeÃ§en yÄ±l Forbes dergisi tarafÄ±ndan 30 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki en genÃ§ milyarder unvanÄ± verilen Kylie Jenner'Ä±n serveti dudak uÃ§uklatÄ±yor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

HÃ¼rriyet Haber
30.05.2019 - 12:30 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bir poza 1 milyon dolar: DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ onun servetindeNext

AslÄ±nda TV sayesinde "paraya para demeyen" bir ailenin iÃ§ine doÄŸan Jenner, bununla da yetinmedi. Bu kez de "para parayÄ± Ã§eker" kuralÄ± iÅŸledi ve giriÅŸimleri sayesinde birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ±nÄ±n hayal bile edemeyeceÄŸi bir servetin sahibi oldu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAMÂ 

Etiketler: kylie jenner , kardashian ailesi , kardashian jenner
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