Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Bir piramit mezar, bir ada, iki şato: Ünlü oyuncu parasını har vurup harman savurdu

Bir piramit mezar, bir ada, iki şato: Ünlü oyuncu parasını har vurup harman savurdu

Bir dönem Amerika’nın en çok kazanan aktörleri listesinde yer alan Nicolas Cage, bilinçsiz harcamalar ve yatırımlar nedeniyle zor duruma düştü.

Hürriyet Haber
16.04.2018 - 17:08 | Son Güncelleme:
1 / 6
Bir piramit mezar, bir ada, iki şato: Ünlü oyuncu parasını har vurup harman savurduNext

54 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun serveti hızla eridi. İyi kazandığı dönemde Avrupa’da iki şato, Bahamalar’da bir ada, New Orleans’ta piramit şeklinde mezar ve çok sayıda maddi anlamda geri dönüşü olmayan “tuhaf” ürün satın alan Cage’in serveti 150 milyon dolardan (614 milyon TL) 25 milyon dolara (102 milyon TL) indi.

Etiketler: piramit mezar , new orleans

En Yeni Kelebek Galeriler

Bir piramit mezar, bir ada, iki şato: Ünlü oyuncu parasını har vurup harman savurdu

Bir piramit mezar, bir ada, iki şato: Ünlü oyuncu parasını har vurup harman savurdu

İddialı kıyafet

İddialı kıyafet

İnsan böyle eş bulunca iki eli kanda olsa evlenir!

İnsan böyle eş bulunca iki eli kanda olsa evlenir!

'Ne olur onu bana gönderin'

'Ne olur onu bana gönderin'

Bir yatak odasını geleneğini yıktılar

Bir yatak odasını geleneğini yıktılar

Çağla'nın gözyaşları

Çağla'nın gözyaşları

7 ayda 12 kilo zayıfladı

7 ayda 12 kilo zayıfladı

Sevgilisi değil en iyi arkadaşı

Sevgilisi değil en iyi arkadaşı

39. yaş kutlaması uçakta başladı, Maldivler'de devam etti

39. yaş kutlaması uçakta başladı, Maldivler'de devam etti

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri