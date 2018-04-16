Bir piramit mezar, bir ada, iki şato: Ünlü oyuncu parasını har vurup harman savurdu

54 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun serveti hızla eridi. İyi kazandığı dönemde Avrupa’da iki şato, Bahamalar’da bir ada, New Orleans’ta piramit şeklinde mezar ve çok sayıda maddi anlamda geri dönüşü olmayan “tuhaf” ürün satın alan Cage’in serveti 150 milyon dolardan (614 milyon TL) 25 milyon dolara (102 milyon TL) indi.
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