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    Haberler >Gündem>Bir köy sel sularının altında kaldı, dehşet gün ağırmasıyla ortaya çıktı

    Bir köy sel sularının altında kaldı, dehşet gün ağırmasıyla ortaya çıktı

    Bursa'da yaşanan sel felaketinin dehşeti günün ağırmasıyla ortaya çıkarken, Doğancı Köyü tam bir savaş alanını andırıyor.

    İHA
    26.05.2018 - 12:34 | Son Güncelleme:
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    Bir köy sel sularının altında kaldı, dehşet gün ağırmasıyla ortaya çıktıNext

    Uludağ'ın eteklerindeki Doğancı Köyü'nde dün akşam yaşanan sel felaketinin dehşeti günün ağırmasıyla gün yüzüne çıktı. Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Uludağ'dan gelen sel suları Doğancı Köyü'nü adeta savaş alanına çevirdi. Orhaneli Yolu ve Doğancı Köyü'ndeki temizleme çalışmaları halen devam ediyor.

    Etiketler: gündem

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