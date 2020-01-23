Bir kenti köpük kaplamıştı! 'Gloria' 11 kişinin canını aldı:.. Binlerce kişi tahliye edildi
İspanya'da 5 gündür etkili olan Gloria kasırgasında 11 kişi öldü, 5 kişi de kayboldu. Fransa'nın güney bölgeleri Aude ve Pyrenees-Orientales'de etkisini gösteren "Gloria" kasırgası nedeniyle 1750 kişi evinden tahliye edildi. İspanya'nın Girona bölgesinde fırtına nedeniyle deniz içinde bulunan planktonlar köpürerek kentin sokaklarını kaplamıştı...
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Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Katalonya ve Balear Adaları bölgelerinde kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Sivil Koruma ekipleri, Gloria kasırgasının ülkeyi terk etmesine rağmen bölge sakinlerinden temkinli olmayı sürdürmelerini istedi.
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Yoğun kar yağışı, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkede milyonlarca avroluk maddi hasar olduğu ifade ediliyor.
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Katalonya'da 30 binden fazla kişinin elektriksiz kaldı, çok sayıda yol çöktü ya da kardan dolayı kapandı. İspanya'yı terk etmeye başlayan Gloria Kasırgası, ülkede son yıllarda görülen tahrip gücü en yüksek kasırgalardan biri oldu.
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Gloria kasırgası, İspanya'dan sonra Fransa'nın güney bölgesinde etkisini artırdı. Fransa Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre İspanya'nın sınırında bulunan Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde en yüksek derece olan "kırmızı alarma" geçildi.
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Bazı kentlerde etkili yağmur nedeniyle seller meydana geldiği, 1750 kişinin evinden tahliye edildiği belirtildi. Pyrenees-Orientales Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede bin eve hala elektrik verilemediği kaydedildi.
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Yetkililer, Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde öğrencilerin okula gitmemesini istedi. İspanya'da Gloria kasırgası 11 kişinin ölümüne ve 80'den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu.