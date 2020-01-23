Bir kenti köpük kaplamıştı! 'Gloria' 11 kişinin canını aldı:.. Binlerce kişi tahliye edildi

Katalonya'da 30 binden fazla kişinin elektriksiz kaldı, çok sayıda yol çöktü ya da kardan dolayı kapandı. İspanya'yı terk etmeye başlayan Gloria Kasırgası, ülkede son yıllarda görülen tahrip gücü en yüksek kasırgalardan biri oldu.