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Bir kadın makyajsız fotoğraf paylaştığında aslında kime, ne mesaj veriyordur?

Fahriye Evcen, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı... Savaş Özbey o paylaşımın altında yatanları bugünkü köşesine taşıdı...

Hürriyet Haber
01.06.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:
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Bir kadın makyajsız fotoğraf paylaştığında aslında kime, ne mesaj veriyordurNext

Instagram’a makyajsız (beyan esastır) bir fotoğrafını koyup altına da İngilizce “Makyaj yok, filtre yok, doktor yok” yazdı. O zaman başlıktaki sorunun eksik kısmını tamamlayıp tekrar soralım: Bir kadın makyajsız fotoğraf paylaştığında aslında kime, ne mesaj veriyordur?

Etiketler: burak özçivit

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Bir kadın makyajsız fotoğraf paylaştığında aslında kime, ne mesaj veriyordur?

Bir kadın makyajsız fotoğraf paylaştığında aslında kime, ne mesaj veriyordur?

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