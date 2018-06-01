Instagram’a makyajsız (beyan esastır) bir fotoğrafını koyup altına da İngilizce “Makyaj yok, filtre yok, doktor yok” yazdı. O zaman başlıktaki sorunun eksik kısmını tamamlayıp tekrar soralım: Bir kadın makyajsız fotoğraf paylaştığında aslında kime, ne mesaj veriyordur?
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