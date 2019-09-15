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Bir indirim daha geliyor! 5 bin liranız cebinizde kalacak

Merkez Bankası faizi 3.25 puan indirince bankalar da harekete geçti. İlk adım Ziraat ve Vakıfbank’tan geldi, sırada Halkbank var. 50 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken vatandaşın cebinde 5 bin TL kalacak. İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı...

Hürriyet Haber
15.09.2019 - 09:37 | Son Güncelleme:
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Bir indirim daha geliyor 5 bin liranız cebinizde kalacakNext

Merkez Bankası'nın politika faizini 3.25 puan indirerek yüzde 19.75'ten 16.50'ye çekmesinin ardından bankalar da harekete geçti. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, tüketici ve ticari kredilerde faizleri pazartesi gününden geçerli olacak şekilde indirdi. İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı...

Etiketler: bireysel kredi , kredi faiz oranı , haberler
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