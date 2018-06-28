Çünkü canım star olmak istemedi

Belki yaşları 20'lerde olanlar için bir anlam ifade etmiyor olabilir ama biraz daha büyükler o ünlü şarkının adını söylersek hemen kim olduğunu çıkaracak ve hatta büyük olasılıkla gençliklerini yaşadıkları 90'lı yıllara geri dönecek.
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