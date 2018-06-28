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Çünkü canım star olmak istemedi

Bu güler yüzlü kadını siz de bir yerlerden hatırlıyor musunuz?

Hürriyet Haber
28.06.2018 - 14:49 | Son Güncelleme:
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Çünkü canım star olmak istemediNext

Belki yaşları 20'lerde olanlar için bir anlam ifade etmiyor olabilir ama biraz daha büyükler o ünlü şarkının adını söylersek hemen kim olduğunu çıkaracak ve hatta büyük olasılıkla gençliklerini yaşadıkları 90'lı yıllara geri dönecek.

Fotoğraflar: Instagram, Hürriyet Arşiv  

Etiketler: 1990'lar , 1990'lı yıllar , 90'ların ünlüleri

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