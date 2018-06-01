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Bir gram estetik yaptırmadım

Ünlü model hakkında ortaya atılan iddiaları böyle yalanladı.

Hürriyet Haber
01.06.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:
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Bir gram estetik yaptırmadımNext

Moda dünyasının en çok merak edilen konularından biri de Bella Hadid'ni yüzünde estetik olup olmadığı. Her ne kadar geçmişte çekilen pozları onu pek doğrulamasa da Hadid yüzüne hiç estetik yaptırmadığını ileri sürüyor.

Etiketler: Bella Hadid , estetik , operasyon

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