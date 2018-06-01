Bir gram estetik yaptırmadım

Moda dünyasının en çok merak edilen konularından biri de Bella Hadid'ni yüzünde estetik olup olmadığı. Her ne kadar geçmişte çekilen pozları onu pek doğrulamasa da Hadid yüzüne hiç estetik yaptırmadığını ileri sürüyor.
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