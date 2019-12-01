Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir garip olay! Otel odasındaki sesten korkunca...
Bursa'da, konakladığı otel odasındaki sesten korkarak pencereden kaçan kadın, bir bankanın balkonunda mahsur kaldı.
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Olay, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, bir otelde konaklayan Makbule O. (37), odasının kapısının zorlandığını zannederek otel odasının arkasına koltukları çekti.
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Panikle otel odasının balkonuna çıkan Makbule O., otel balkonundan başka balkonlara geçerek bir bankanın balkonuna çıktı.
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Makbule O.'yu balkonda ağlarken gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini gören Makbule O.'nun sağanak yağmura rağmen kameralara doğru göbek atması, dans etmesi ve mutlu tavırları dikkatlerden kaçmadı.
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"MÜZİK AÇIN DANS EDECEĞİM"
İtfaiyeyi görünce göbek atan Makbule O., müzik olmadan dans edemediğini belirterek kendi telefonuyla şarkı açmaya kalktı. Kendi telefonundan müzik açamayan Makbule O. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına şarkı açmalarını söyledi.
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İtfaiye ekipleri, sepetli araç ile Makbule O.'nun bulunduğu balkona çıktı. Balkondan sepetli merdiven yardımıyla kurtarılan Makbule O., aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Öte yandan meraklı vatandaşlar, yaşanan olayı film gibi izledi.Makbule O., "Yaklaşık 1 saattir buradayım. Mahsur kaldım. Otelde konaklıyorum biri odamın kapısını zorlayınca balkona çıktım. Kaçmak için balkondan balkona atladım geldim burada mahsur kaldım. İtfaiye gelip beni kurtarınca çok mutlu oldum" dedi.