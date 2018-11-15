Bir garip inci meselesi

Önceki akşam düzenlenen TuvanamxTrendyolxMagnum etkinliğinde, tüm gözler Deniz Akkaya’nın üzerindeydi. Onu gecenin konusu haline getirense ne olduğu tam olarak çözülemeyen incili aksesuvarıydı. Kelebek Moda Konseyi üyesi Aslı Barış, Deniz Akkaya’nın kıyafetini ve incisini yorumladı.
Önceki akşam düzenlenen TuvanamxTrendyolxMagnum etkinliğinde, tüm gözler Deniz Akkaya’nın üzerindeydi. Onu gecenin konusu haline getirense ne olduğu tam olarak çözülemeyen incili aksesuvarıydı. Kelebek Moda Konseyi üyesi Aslı Barış, Deniz Akkaya’nın kıyafetini ve incisini yorumladı.
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